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الشيبانية تستعرض التعاون التربوي مع مدير عام "الإلكسو"

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

الشيبانية تستعرض التعاون التربوي مع مدير عام "الإلكسو"

مسقط - الرؤية

استقبلتْ مَعَالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، صباح أمس الأحد، بمكتبها في ديوان عام الوزارة، مَعَالي الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو".

وتمَّ خلال اللقاء استعراض أوجُه التعاون المشترك بين الطرفين وسُبل تعزيزها، كما تمَّ مُناقشة التطلعات المستقبلية لدور المنظمة والدول الأعضاء في تطوير المجالات ذات الصلة بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم. حَضَر اللقاء مُحمد بن سليَم اليعقوبي أمين اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم. وتأتي هذه الزيارة على هامش حُضور مَعالي مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" لمنتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، والذي تنطلق أعماله اليوم الإثنين.

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