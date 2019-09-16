رئيس المحكمة العليا يحث رؤساء "الاستئناف" على تيسير إجراءات التقاضي

مسقط - الرؤية

تَرَأس فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، صباح أمس، بالمحكمة العليا، اجتماعًا لأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء الجمعيات العامة، بحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وأصحاب الفضيلة رؤساء الإدارات العامة بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وفي بداية الاجتماع، رحَّب فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا بأصحاب الفضيلة، شاكرا لهم الجهد الذي بذلُوه خلال العام القضائي المنصرم؛ مما كان له الأثر في الإنجاز، مشيرا إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلَّب المزيدَ من الجهد والعطاء، وصولا إلى العدالة الناجزة. وناقشَ الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهمُّ العمل القضائي والإداري بالمحاكم؛ حيث جَرَى مُناقشة ضرورة الموازنة بين تخصيص قضاة التنفيذ وفق حجم العمل، إضافة للتقيُّد بتعميم فضيلة الشيخ رئيس المجلس حول آجال الفصل في الدعاوي. وحثَّ فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المجلس -في نهاية الاجتماع- أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف على بذل مزيد من الجهد والعطاء خلال العام القضائي المقبل، وتيسير إجراءات التقاضي، وصولا إلى العدالة الناجزة، وتكمُن أهمية هذا الاجتماع في أنه يأتي قبل بداية العام القضائي الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.