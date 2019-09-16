713335 ناخبا وناخبة بالقوائم الأولية لانتخابات "الشورى"

مسقط - العمانية

أعلنتْ لجان الانتخابات في كافة ولايات السلطنة، أمس الأحد، القوائمَ الأوَّلية للناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ووضعتها في أماكن بارزة في مكاتب الولاة، كما قامتْ وزارة الداخلية بنشر تلك القوائم في الموقع الإلكتروني للانتخابات لإطلاع المواطنين عليها.

وأعلنتْ الوزارة أنَّ إجمالي عدد الناخبين في القوائم الأولية بلغ 713 ألفا و335 ناخبا وناخبة، من بينهم 375 ألفا و801 ناخب، و337 ألفا و534 ناخبة.

ونصَّت المادة (29) من قانون الانتخابات على أنْ "ترسل الوزارة القوائم الأولية للناخبين إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي، وأوضحت المادة (31) من قانون الانتخابات أنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين، بطلب يُقدَّم إلى لجنة الانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم، مبينا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتُصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأوضحت المادة (32) أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (31) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القرار، مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له.

وأظهرتْ القوائمُ الأولية للناخبين أنَّ ولاية صلالة بمحافظة ظفار تصدَّرت أعداد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي بعدد 40 ألفا و444 ناخبا، تلتها ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة بعدد 36 ألفا و149 ناخبا، ثم ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بعدد 31 ألفا و533 ناخبا، فولاية السيب بعدد 28 ألفا و886 ناخبا، ثم ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بعدد 28 ألفا و759 ناخبا. وتتمثَّل تلك الولايات في مجلس الشورى بعضويْن اثنيْن؛ حيث إنَّ عددَ سكانها يتجاوز 30 ألف نسمة، بينما أظهرتْ تلك القوائم أن أقل ولايات السلطنة في عدد الناخبين كانت ولاية السنينة بمحافظة البريمي بعدد 369 ناخبا، وتقدمتها ولاية مقشن بمحافظة ظفار بعدد 985 ناخبا، ثم ولاية بخاء بمحافظة مسندم بعدد 1268 ناخبا، وبلغ عدد الناخبين في ولاية مدحاء بمحافظة مسندم 1394 ناخبا، وتلك الولايات يمثلها عضو واحد في مجلس الشورى؛ باعتبار أن عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة.