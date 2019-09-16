"رعاية المواهب الشعرية" بديوان البلاط السلطاني تنفذ دورة أدبية

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة رعاية المَوَاهب الشعرية بديوان البلاط السلطاني، قبل أيام، دورة تدريبية لمنسوبيها؛ بالقبة الثقافية، بمقر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حول: "العروض ثوابته ومتغيراته"؛ وذلك تحت رعاية حمود بن علي بن سيف العيسري رئيس اللجنة ونائب الأمين العام للمركز.

وقدَّم الشيخ الدكتور محمد بن سالم بن عبدالله الحارثي عضو اللجنة المشرف على التنفيذ، كلمة ضافية بهذه المناسبة؛ رحب من خلالها بالحضور؛ حيث أوضح الهدف من عقد مثل هذه الدورات وأهميتها للشعراء، ثم أفرَد مساحة لمعالجة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها: التراث وأهمية العناية والاهتمام به. وقال: إننا في أمسِّ الحاجة للعودة إلى ذلك التراث، والاستفادة من مضموناته، وأخذ الدروس والعبر منه، والبناء عليه، وعدم الاكتفاء بتصفحه ودراسته فحسب، أو اجتراره من غير انتفاع بما يقدمه من قوة دافعة للوعي في الحاضر، والعبور بالتالي إلى مستقبل مستبصر.

من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور عبدالمجيد بن محمد بنْجلالي أستاذ النقد الأدبي بجامعة نزوى -ضيف اللقاء- كلمة مطوَّلة بهذه المناسبة؛ تحدَّث فيها عن أهمية علم العروض، ومكانته، وحاجة الأديب إليه، ودور الخليل بن أحمد العماني، وجهود من جاء بعده من المشتغلين بهذا العلم عبر العصور. الضيف أشار كذلك إلى أهمية العناية بالتراث، ولفت إلى ما تعانيه بعض الكتب من أخطاء علمية تستوجب من العلماء والمختصين بذل جهود كبيرة لتنقيتها وتقويمها، وإعادة إخراجها من جديد بطريقة علمية محكمة. وتناول الضيف بعدها محور الأدب بالدراسة، كما قدَّم نماذج أدبية مختلفة، ختمها بنموذج عُماني جدير بالدرْس والتحليل. وحث الحاضرين على ضرورة الاستفادة مما تقدمه اللجنة من عمل مبدع وخلاق، مؤكدا أنَّ هذه المشروع يعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالشعر والأدب العماني، والذي ترجمه بحصافة بالغة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، من خلال التوجيه بإنشاء لجنة مختصة، ترعى الشعراء الموهوبين بالديوان، وتحفزهم نحو مواصلة السلوك الشعري وتقويمه، وتحثهم وتحرضهم على الاتصال بالخبراء والمسؤولين لرعاية إنتاجهم الأدبي وتوجيهه الوجهة السليمة.

حضر الدورة عددٌ من المهتمين، إلى جانب عديد الشعراء والشاعرات بديوان البلاط السلطاني، إلى جانب أعضاء اللجنة الممثلين لها، والذين حرصوا بدورهم على إنجاح الفعالية ومتابعة مستجداتها.