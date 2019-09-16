الإثنين, 16 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"رعاية المواهب الشعرية" بديوان البلاط السلطاني تنفذ دورة أدبية

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

"رعاية المواهب الشعرية" بديوان البلاط السلطاني تنفذ دورة أدبية

 

مسقط - الرؤية
عقدتْ لجنة رعاية المَوَاهب الشعرية بديوان البلاط السلطاني، قبل أيام، دورة تدريبية لمنسوبيها؛ بالقبة الثقافية، بمقر مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، حول: "العروض ثوابته ومتغيراته"؛ وذلك تحت رعاية حمود بن علي بن سيف العيسري رئيس اللجنة ونائب الأمين العام للمركز.
وقدَّم الشيخ الدكتور محمد بن سالم بن عبدالله الحارثي عضو اللجنة المشرف على التنفيذ، كلمة ضافية بهذه المناسبة؛ رحب من خلالها بالحضور؛ حيث أوضح الهدف من عقد مثل هذه الدورات وأهميتها للشعراء، ثم أفرَد مساحة لمعالجة عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها: التراث وأهمية العناية والاهتمام به. وقال: إننا في أمسِّ الحاجة للعودة إلى ذلك التراث، والاستفادة من مضموناته، وأخذ الدروس والعبر منه، والبناء عليه، وعدم الاكتفاء بتصفحه ودراسته فحسب، أو اجتراره من غير انتفاع بما يقدمه من قوة دافعة للوعي في الحاضر، والعبور بالتالي إلى مستقبل مستبصر.
من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور عبدالمجيد بن محمد بنْجلالي أستاذ النقد الأدبي بجامعة نزوى -ضيف اللقاء- كلمة مطوَّلة بهذه المناسبة؛ تحدَّث فيها عن أهمية علم العروض، ومكانته، وحاجة الأديب إليه، ودور الخليل بن أحمد العماني، وجهود من جاء بعده من المشتغلين بهذا العلم عبر العصور. الضيف أشار كذلك إلى أهمية العناية بالتراث، ولفت إلى ما تعانيه بعض الكتب من أخطاء علمية تستوجب من العلماء والمختصين بذل جهود كبيرة لتنقيتها وتقويمها، وإعادة إخراجها من جديد بطريقة علمية محكمة. وتناول الضيف بعدها محور الأدب بالدراسة، كما قدَّم نماذج أدبية مختلفة، ختمها بنموذج عُماني جدير بالدرْس والتحليل. وحث الحاضرين على ضرورة الاستفادة مما تقدمه اللجنة من عمل مبدع وخلاق، مؤكدا أنَّ هذه المشروع يعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالشعر والأدب العماني، والذي ترجمه بحصافة بالغة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، من خلال التوجيه بإنشاء لجنة مختصة، ترعى الشعراء الموهوبين بالديوان، وتحفزهم نحو مواصلة السلوك الشعري وتقويمه، وتحثهم وتحرضهم على الاتصال بالخبراء والمسؤولين لرعاية إنتاجهم الأدبي وتوجيهه الوجهة السليمة.
حضر الدورة عددٌ من المهتمين، إلى جانب عديد الشعراء والشاعرات بديوان البلاط السلطاني، إلى جانب أعضاء اللجنة الممثلين لها، والذين حرصوا بدورهم على إنجاح الفعالية ومتابعة مستجداتها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أغسطس 2015

اختتام دورة المهارات الأساسية في معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني بصلالة

المزيد

27 فبراير 2018

تكريم الموظفين المجيدين بديوان البلاط السلطاني

المزيد

17 مايو 2016

"تطبيقيّة عبري" تعرّف ببرامج التصميم بديوان البلاط السلطاني

المزيد

04 ديسمبر 2016

450 مشاركا في مبادرة تطوير مهارات المنسقين بديوان البلاط السلطاني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع حاد في أسعار النفط.. والبرميل يقفز قرب 72 دولارا

دولي - اقتصاد

"هجمات أرامكو".. خلل بميزان القوى لصالح "صقور الحرب"

دولي - أخبار

"النفط إلى 100 دولار" في حال تأخر استئناف الإمدادات السعودية.. وإعادة الإنتاج لمستواه تستغرق أسابيع

دولي - اقتصاد

"المؤتمر الدولي العربي" يبحث في مسقط الخطة المستقبلية لتجويد حماية الأطفال من مخاطر سوء المعاملة

المحليات - أخبار

155.2 مليون ريال تداولات عقارية في أغسطس.. وشمال الباطنة في الصدارة

الاقتصاد - محلي

اتفاقية بين "مدائن" و"نافذ" لبناء نظام تحكم لإدارة دخول المدن الصناعية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة