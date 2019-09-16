الالتزام برعاية الأطفال

منذ أن انطلقت مسيرة النهضة المباركة في أرجاء عمان، وهي تنشر التنمية والتطوير والتحديث في مختلف القطاعات، ولم تكن النهضة منصبة فقط على جوانب البنية الأساسية، بل امتدت بالتوازي مع ذلك، نهضة اجتماعية أسهمت في وصول بلادنا إلى ما هي عليه الآن من رخاء وتقدم.

وكان الاهتمام بالطفل والناشئة بشكل عام أحد أبرز الأهداف المرجوة منذ بواكير نهضتنا، وهو ما برهنت عليه التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بإيلاء رعاية الأطفال أولوية في برامج الحكومة ومشاريعها. ولذلك جاء المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال "إسبكان عمان 2019" والذي انطلق في مسقط أمس، استمرارا للنهج السامي في العناية بالأطفال، في إطار الالتزام الدولي للسلطنة بتعزيز حقوق وحماية الطفل من خلال وضعها على رأس الأولويات في السياسات والمبادرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية "عمان 2040" والخطة الخمسية التاسعة.

إنَّ الجهود المبذولة من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بحماية الطفل، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ما يحظى به الطفل العماني من حقوق تكفلها القوانين وفي مُقدمتها قانون الطفل الذي حاز على إشادات واسعة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالطفل.