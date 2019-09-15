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النصر يأمل "الحسم" والسد القطري لـ"التعديل" في إياب ربع نهائي "الأبطال"

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

النصر يأمل "الحسم" والسد القطري لـ"التعديل" في إياب ربع نهائي "الأبطال"

الدوحة - الوكالات

يطمح نادي النصر السعودي في بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى، عندما يواجه السد القطري خارج ملعبه اليوم، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز النصر بنتيجة 2-1 على استاد مدينة الملك فهد في الرياض؛ حيث تقدم السد عبر هدف علي أسد، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق عبدالرحمن الدوسري وجولينو. ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى الدور قبل النهائي ليواجه الفائز من مباراة الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

ويتوقَّع أن يخوض الفريقان هذه المواجهة بصفوف متكاملة؛ حيث ينتظر أن يعود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله إلى صفوف النصر، في حين ينتظر أيضاً أن يشارك صانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي-هي في تشكيلة السد. وتأهل النصر -بطل الدوري السعودي الموسم الماضي- إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، وهو لم يخسر في أي مباراة بالبطولة منذ الجولة الثانية للدور الأول.

وفي المقابل، فإن السد -بطل نسخة عام 2011- كان آخر أندية غرب آسيا التي تتوج باللقب، وهو يأمل في أن يستفيد من تسجيل هدف خارج ملعبه، وكذلك يتطلع الفريق لتكرار إنجاز العام الماضي عندما تأهل للدور قبل النهائي.

ولم يخسر النصر سوى مباراة واحدة في 4 مباريات لعبها خارج ملعبه بالبطولة، في حين أن السد حصد الفوز في المباريات الأربع التي خاضها على أرضه بعد الفوز على بيرسيبوليس وباختاكور والأهلي في دور المجموعات ثم الدحيل في دور الـ16. ويتطلع مدرب السد الإسباني تشافي هيرنانديز لمواصلة النجاحات مع الفريق، خاصة بوجود حشد من النجوم في فريقه، وعلى رأسهم صانع الألعاب أكرم عفيف الذي صنع 21 فرصة لزملائه.

وفي المقابل، فإن النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا يضم العديد من النجوم المميزين، ومن ضمنهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وكذلك البرازيلي جوليانو الذي سجل 6 أهداف في دوري أبطال آسيا هذا العام وبات الهداف التاريخي للنصر في البطولة. ولا يقتصر دور جوليانو على تسجيل الأهداف، حيث إنه صنع 18 فرصة لزملائه وصنع هدف واحد.

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