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خريجو "مركز الابتكار" يجتازون برنامجا تدريبيا مكثفا

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

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Innovation Hub Graduation (1)
Innovation Hub Graduation (2)

مسقط - الرؤية

نظَّم بنكُ عُمان العربي فعالية مركز الابتكار، مُؤخرا، بمشاركة أكثر من 320 شخصًا توزَّعوا على 3 فئات مختلفة، وضمَّت الطلاب وموظفي البنك وشركات التقنيات المالية؛ حيث قام المشاركون بنمذجة أفكارهم ضمن عِدَّة محاور محددة مسبقًا. وقد تأهَّل من هذه المسابقة 10 طلاب لينضمُّوا إلى البنك كمتدربين. وتخرج هؤلاء الطلاب من برنامج التدريب على الابتكار المكثف الذي استمر ستة أشهر. وتم تسليمهم الشهادات في حفل التخرج الذي نظمه البنك أمس، في فندق فريزر سويتس، وحضره الرئيس التنفيذي للبنك رشاد المسافر، ورئيسة الابتكار لين خطار الأتاسي، إلى جانب أعضاء من الإدارة التنفيذية، وعدد من الموظفين بالبنك.

وقال الرئيس التنفيذي: سعدنا بتواجد هؤلاء المتدربين العشرة معنا خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث عمل كل فردٍ منهم بجد واجتهاد، وأظهروا حماسًا وشغفًا كبيرًا لتعلم كل ما هو جديد. ولقد أدهشونا حقًا بمفاهيمهم وأفكارهم المبتكرة، إضافة إلى قُدرتهم على التفكير خارج الصندوق والتوصُّل لحلول ذكية لمشكلات قائمة. وأنا على يقين بأنَّ هذه التجربة قد أضافت لهم الكثير من الناحية المهنية، وأيضًا الشخصية وينتظر هؤلاء الخريجين بالتأكيد مُستقبل مشرق. وكجزء من مسيرة البنك نحو تعزيز ثقافة الابتكار، يتمُّ العمل حاليًا على إنشاء مختبر الابتكار الأول من نوعه في السلطنة؛ حيث سيوفِّر المختبر -عند اكتماله- جلسات التوجيه الشخصية، وورش العمل المتخصصة، على يد خبراء القطاع ليستفيد منهم الطلاب وموظفو البنك، إضافة لشركات التقنيات المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقالت لين الأتاسي: يُمثل مركز الابتكار البداية فقط، ومع انطلاق فعالية العام المقبل -والتي من المخطط لها أن تكون أكبر- سيكون العمل على مختبر الابتكار قد قارب على الانتهاء. كما أنَّ بنك عمان العربي في طريقه لتأسيس نفسه ليكون وجهة متكاملة للابتكار والتفكير الإبداعي في السلطنة.

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