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ربط الشركة بنظام إيداع الشيك الرقمي

اتفاقية بين بنك مسقط و"عمان للمرطبات" للاستفادة من الحلول الرقمية والتسهيلات المصرفية

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

اتفاقية بين بنك مسقط و"عمان للمرطبات" للاستفادة من الحلول الرقمية والتسهيلات المصرفية

 

مسقط - الرؤية

وقَّع بنكُ مسقط اتفاقية مع شركة عُمان للمرطبات -الوكيل لشركة بيبسيكو العالمية بالسلطنة- للاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية، وربط شركة عُمان للمرطبات بنظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط.

واحتفلتْ المؤسستان بالتوقيع على الاتفاقية؛ حيث وقع كلٌّ من: طارق عتيق نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، ويوسف الزيخ الرئيس التنفيذي لشركة عمان للمرطبات الوكيل لشركة بيبسيكو العالمية بالسلطنة، الاتفاقية؛ وذلك بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

وأعرب طارق عتيق بن عبد المعيد نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع شركة عمان للمرطبات؛ من خلال توقيع الاتفاقية، والتي ستُسهم في توفير العديد من الخدمات، وإنجاز المعاملات المالية إلكترونيًّا، كما ستفتح آفاقًا جديدة من التعاون في المستقبل، مشيرا إلى أنَّ بنك مسقط رائدٌ في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وقد حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال؛ حيث يسعى البنك دائماً لطرح منتجات مبتكرة، والعمل على تطوير خدماتنا، والتأكد من مُواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، مُقدماً الشكرَ والتقدير للمسؤولين في الشركة على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك، والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك.

من جانبه، قال يوسف الزيخ الرئيس التنفيذي لشركة عمان للمرطبات الوكيل لشركة بيبسيكو العالمية بالسلطنة: إنَّ الشركة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تبادل المعرفة بين الطرفين في عدة مجالات، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للزبائن، وتأمل إحداث نقلة جديدة في مستوى الخدمات للاستفادة من التحول الإلكتروني الجاري تنفيذه بالشركة تحقيقاً لرضى الزبائن، موضحاً: ولكون بنك مسقط يعتبر أحد أهم وسائط تقديم الخدمة، فإننا فخورون بتوقيع الاتفاقية لما فيها من تحقيق الفوائد لزبائننا.

ومن خلال منصة مؤسسة إلى مؤسسة ((B2B -الذي سيقدمه البنك لشركة عمان للمرطبات- تتوافر خدمة نقل البيانات المتعلقة بالمدفوعات الكبيرة عبر الإنترنت بطريقة آلية سيسهل من نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) للشركة، كذلك سيعمل هذا التسهيل الذي سيقدمه بنك مسقط على توفير الوقت والجهد على الموظفيين، ورفع كفاءاتهم في إنجاز المعاملات بجودة عالية تعود عليهم بالمنفعة؛ وبالتالي لن يحتاج موظفو الشركة إلى زيارة البنك باستمرار لتسوية الأمور المتعلقة بالمدفوعات. وسيمكِّن هذا النظام شركة عمان للمرطبات من تقديم خدمة أفضل لمورديها وزبائنها وأطراف المصلحة الآخرين. ومن خلال تطبيق النظام، سيُمكن تركيز الجهد لتسوية المبالغ المستحقة للدفع بأخطار أقل من فقدان أي معلومات متعلقة بالدفع.

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