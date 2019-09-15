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"التربية" تفتح باب التسجيل في "أولمبياد عمانتل للبرمجة"

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

"التربية" تفتح باب التسجيل في "أولمبياد عمانتل للبرمجة"

مسقط - الرؤية

تفتحُ وزارة التربية والتعليم وعُمانتل، اليوم، بابَ التسجيل في أولمبياد عمانتل للبرمجة، أمام الراغبين من طلاب الصفوف التعليمية من الثامن إلى الحادي عشر. وتنفِّذ الأولمبياد أكاديمية البرمجة للعام الثاني على التوالي حتى الخميس 26 سبتمبر.

وقالتْ الدكتورة مياء بنت سعيد العزرية مديرة دائرة الابتكار والأولمبياد العلمي بوزارة التربية والتعليم: يأتي تنفيذ الوزارة وعمانتل لأولمبياد عمانتل للبرمجة إيماناً منها بأهمية تطوير مهارات الطلاب في مجال البرمجة؛ وذلك لمواكبة متطلبات الثورة التقنية المتسارعة التي تمثلت في الذكاء الاصطناعي والروبوت وإنترنت الأشياء... وغيرها. وعليه؛ كان لزاماً على الوزارة تمكين الطلاب من البرمجة واستغلال طاقاتهم وقدراتهم في هذا الجانب، وإعداد كوادر طلابية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا.

وقالت ليلى بنت محمد الوهيبية مديرة المسؤولية الاجتماعية بعمانتل: نسعد بأن نطلق النسخة الثانية من أولمبياد عمانتل للبرمجة مع شركائنا الإستراتيجيين لمنح فرصة للطلاب لاكتشاف مواهبهم في البرمجة، وتشجيعهم على التعرف على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات التي أصبحت لغة العصر.

ويُمثل أولمبياد عمانتل للبرمجة اللبنة الأولى لبناء جيل واعد من الطلاب وهم في مراحلهم الأولية للدراسة من فهم الأسس العامة للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكينهم من مواكبة أنظمة الحاسب الآلي المتطورة بشكل سريع؛ مما يُسهم في تعزيز العملية التربوية والتعليمية في السلطنة من جهة، وإيجاد بيئة خصبة للابتكار والإبداع؛ بما ينعكس إيجابا على التنمية الوطنية الشاملة، ويعتمد أولمبياد عمانتل للبرمجة على البرمجة الإجرائية؛ إذ تعد مدخلاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي والروبوت والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة...وغيرها.

ويخُوض المشاركون في الأولمبياد مراحل عدة حتى الوصول للنهائي الذي يُؤهل الفائزين للمشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، والمنافسة على المستوى العالمي بعد اجتيازهم مراحل الأولمبياد النظري والتطبيقي؛ والمتمثلة في إستراتيجية حل الأسئلة البرمجية ومشكلات الحاسب الآلي المعقدة، ومعرفة أساسيات مجالات العلوم المختلفة الأخرى.

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