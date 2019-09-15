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شرطة شمال الباطنة تفعل "الاتصال المرئي"

الأحد 15 سبتمبر 2019 07:14 م بتوقيت مسقط

شرطة شمال الباطنة تفعل "الاتصال المرئي"

 

صحار – الرؤية

قامت شرطة محافظة شمال الباطنة بتفعيل نظام المحادثة المرئية (خدمة الاتصال المرئي) للتواصل مع الادعاء العام والمحكمة الابتدائية، في إطار آلية العمل التي سيتم اتباعها بإدارة التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، وذلك ضمن جهود شرطة عُمان السلطانية لتسهيل وتسريع الدعوى القضائية وتطبيقاً لمنظومة حوسبة مراكز الشرطة، كما يُسهم نظام الاتصال المرئي في توفير الجهد والوقت والمال لجميع الجهات، وسوف يقتصر العمل بالنظام كمرحلة أولى بين الجهات الثلاثة مع الموقوفين في قضايا المُخدرات والمُؤثرات العقلية على أن يليه العمل في المرحلة القادمة مع الموقوفين في القضايا الجنائية الأخرى.

 

 

 

 

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