"كهرباء مزون" تنجح في تعمين 98% من الوظائف بالشركة

مسقط – الرؤية

نجحت شركة كهرباء مزون المزود الرائد للكهرباء بالسلطنة، في تعمين الوظائف بالشركة بأكثر من 98%، اتساقاً مع الجهود المبذولة لتطوير وتمكين القوى العاملة الوطنية بمختلف قطاعات العمل بالسلطنة.

وتعتزم كهرباء مزون إشغال أكثر من 45 وظيفة شاغرة بالعمانيين خلال العام الجاري، ويبلغ عدد الموظفين في كهرباء مزون نحو 530 موظفاً، وتحرص الشركة على تشجيع المقاولين المتعاملين معها على توظيف الكفاءات العمانية وتقديم التدريب المناسب لهم وبيئة العمل المحفزة التي تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي.

وقال سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة كهرباء مزون: ملتزمون بتوظيف وتطوير الكفاءات العمانية التي تساهم في تنفيذ رؤيتنا المتمثلة في أن تصبح كهرباء مزون المزود والموزع الرائد للكهرباء في السلطنة، علاوة على أن هذا الالتزام بتنفيذ سياسات التعمين يتماشى عملياً مع توجيهات جلالة السلطان المعظم بدعم الموارد البشرية العمانية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تسود البلاد.

وأضاف الكمياني أن خدمات كهرباء مزون تغطي حوالي 45% من إجمالي مساحة السلطنة. ونفخر بأن نؤكد على أن القوى العاملة الوطنية تعمل بأداء عالي الجودة محققة نتائج ملموسة ضمن أعمال متخصصة بالشركة تستند على التقنية والتحدي والاحترافية والمهنية، فضلاً عن التزامنا بمواصلة الاستثمار في مجال تطوير مهارات الموظفين وتأهيلهم تأهيلاً عالي المستوى بالشركة.

وفي إطار اتباعها لمنهج إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين كلما توفرت فرص العمل بالشركة، وحرصها على صقل مهارات كوادرها الوطنية وتطوير أدائهم الوظيفي، تقدم شركة كهرباء مزون باستمرار التدريب أثناء العمل ونقل المعرفة للموظفين العمانيين.

ومن جانبه، قال منتصر بن عبد الله أمبوسعيدي، مدير أول للموارد البشرية بشركة كهرباء مزون: يعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الموارد البشرية الهادفة لتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية بالشركة. وعلى الرغم من تركيزنا على تنفيذ سياسة التعمين، إلا أننا نحرص على تعزيز قدرات موظفينا من خلال برامج تدريب وتطوير أساليب الإدارة الشاملة ضمن بيئة عمل جذابة تحثهم دائماً على التطور والنمو ضمن فريق العاملين بالشركة مع الاستمرار في تطوير مسيرتهم المهنية. لذلك نفخر بأن موظفينا يعملون في بيئة عمل ملهمة تعزز عمليات التعلم والتطوير المستمر.