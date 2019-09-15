فرص لهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع على المناطق الجبلية، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع تدفق السحب وتواجد فرص لأمطار متفرقة على أجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

واحتمال تشكل السحب الركامية قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 37 / 27 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 43 في البريمي وأدناها 14 درجة في جبل شمس.