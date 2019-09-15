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أسطورة الصمود

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

أسطورة الصمود

 

إبراهيم محمد الهمداني| اليمن

 

الإهداء : إلى أطفال اليمن وهم يواجهون نيران العدوان البربري

 

في مثل هذا اليوم من كل عام

ستزهر الامال رغم الحطامْ

//

دمٌ سيروي المجدُ كيف انحنت

له المنايا.... كيف فلَّ الحسامْ

//

وفي صميم الليل أنوارُه

ضجت شموخا.. منه فرَّ اللئامْ

//

وكيف أحيا الموتَ نهجُ الألى

هيهات قالوا.... صرخة لا تنامْ

//

عطان لن ينسى هطول الردى

طفولةٌ منه احتمتْ بالركامْ

//

قضتْ هنا أحلامهم... أُزهِقتْ

ألعابهم.... فجرٌ طواه الظلامْ

//

شفاههم كم رفرفت حولها

- ترجو عناقا - ضحكةٌ وابتسامْ

//

يهمي الندى شوقا لإيقاظهم

ويلثم الأسماع عزف الحمامْ

//

(غيمان)  إجلالا لهم ينحني

والمجد فيهم فاق أعلى مقامْ

//

نعم هم الأطفال.... أعمارهم

من التحدي دهشة لا تُرامْ

//

نعم هم الأطفال.... لكنهم

ما استسلموا... قالوا معا لا انهزامْ

//

من الشظايا تلك... ألعابهم

ومن دوي القصف... لحن انسجامْ

//

هنا دخان الموت... ألوانهم

صاغته معنى يحتفي بالسلامْ

//

طفولة خطت بطولاتَها

أسطورةٌ... فازت بها أرض سامْ

//

( أولوا....  وأولوا)  نحن...  فليقصفوا

كم يرعب العدوانَ طفلُ الفطامْ

//

نعم هم الأبطال....  قل إنهم

فوق احتمال الوصف،  فوق الكلامْ

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