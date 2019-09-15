أسطورة الصمود

إبراهيم محمد الهمداني| اليمن

الإهداء : إلى أطفال اليمن وهم يواجهون نيران العدوان البربري

في مثل هذا اليوم من كل عام

ستزهر الامال رغم الحطامْ

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دمٌ سيروي المجدُ كيف انحنت

له المنايا.... كيف فلَّ الحسامْ

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وفي صميم الليل أنوارُه

ضجت شموخا.. منه فرَّ اللئامْ

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وكيف أحيا الموتَ نهجُ الألى

هيهات قالوا.... صرخة لا تنامْ

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عطان لن ينسى هطول الردى

طفولةٌ منه احتمتْ بالركامْ

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قضتْ هنا أحلامهم... أُزهِقتْ

ألعابهم.... فجرٌ طواه الظلامْ

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شفاههم كم رفرفت حولها

- ترجو عناقا - ضحكةٌ وابتسامْ

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يهمي الندى شوقا لإيقاظهم

ويلثم الأسماع عزف الحمامْ

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(غيمان) إجلالا لهم ينحني

والمجد فيهم فاق أعلى مقامْ

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نعم هم الأطفال.... أعمارهم

من التحدي دهشة لا تُرامْ

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نعم هم الأطفال.... لكنهم

ما استسلموا... قالوا معا لا انهزامْ

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من الشظايا تلك... ألعابهم

ومن دوي القصف... لحن انسجامْ

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هنا دخان الموت... ألوانهم

صاغته معنى يحتفي بالسلامْ

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طفولة خطت بطولاتَها

أسطورةٌ... فازت بها أرض سامْ

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( أولوا.... وأولوا) نحن... فليقصفوا

كم يرعب العدوانَ طفلُ الفطامْ

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نعم هم الأبطال.... قل إنهم

فوق احتمال الوصف، فوق الكلامْ