أسطورة الصمود

إبراهيم محمد الهمداني| اليمن
الإهداء : إلى أطفال اليمن وهم يواجهون نيران العدوان البربري
في مثل هذا اليوم من كل عام
ستزهر الامال رغم الحطامْ
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دمٌ سيروي المجدُ كيف انحنت
له المنايا.... كيف فلَّ الحسامْ
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وفي صميم الليل أنوارُه
ضجت شموخا.. منه فرَّ اللئامْ
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وكيف أحيا الموتَ نهجُ الألى
هيهات قالوا.... صرخة لا تنامْ
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عطان لن ينسى هطول الردى
طفولةٌ منه احتمتْ بالركامْ
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قضتْ هنا أحلامهم... أُزهِقتْ
ألعابهم.... فجرٌ طواه الظلامْ
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شفاههم كم رفرفت حولها
- ترجو عناقا - ضحكةٌ وابتسامْ
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يهمي الندى شوقا لإيقاظهم
ويلثم الأسماع عزف الحمامْ
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(غيمان) إجلالا لهم ينحني
والمجد فيهم فاق أعلى مقامْ
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نعم هم الأطفال.... أعمارهم
من التحدي دهشة لا تُرامْ
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نعم هم الأطفال.... لكنهم
ما استسلموا... قالوا معا لا انهزامْ
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من الشظايا تلك... ألعابهم
ومن دوي القصف... لحن انسجامْ
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هنا دخان الموت... ألوانهم
صاغته معنى يحتفي بالسلامْ
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طفولة خطت بطولاتَها
أسطورةٌ... فازت بها أرض سامْ
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( أولوا.... وأولوا) نحن... فليقصفوا
كم يرعب العدوانَ طفلُ الفطامْ
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نعم هم الأبطال.... قل إنهم
فوق احتمال الوصف، فوق الكلامْ