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جلالة السلطان يهنئ رؤساء 4 دول

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ رؤساء 4 دول

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. تضمَّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بالصحة والسعادة، ولشعب بلاده التقدُّم والازدهار.

كَمَا بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس ناييب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. تضمَّنت تهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته بالصحة والسعادة، ولشعب بلاده الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس جيمي موراليس رئيس جمهورية جواتيمالا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. ضمَّنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني والتمنيات لفخامته بالصحة، ولشعب بلاده بالتقدم والنماء.

كما بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال أورتيجا رئيس جمهورية نيكاراجوا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.. أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بالصحة، ولشعب بلاده الصديق باطراد التقدم والرقي.

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