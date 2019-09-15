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تنطلق غدا في نزوى وتستمر حتى الخميس المقبل

بمباركة سامية.. حلقة عمل دولية حول التطبيقات العملية لتوصيات "صلالة لإدارة المتنزهات والمواقع الأثرية"

الأحد 15 سبتمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

بمباركة سامية وتحت رعاية معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية والمجلس الدولي للمعالم والمواقع بالسلطنة بالتعاون مع مركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس) بتنظيم حلقة عمل دولية حول التطبيقات العملية لتوصيات صلالة لإدارة المتنزهات والمواقع الأثرية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2019 بولاية نزوى بمحافظة الداخلية.

ويأتي تنفيذ هذه الحلقة التزامًا من السلطنة بموقفها الثابت ودعمها الدائم لصون التراث الثقافي وتحقيق أهداف اتفاقية التراث العالمي وانطلاقًا من النهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في الاهتمام وإبراز دور التراث الثقافي العُماني بأشكاله وأنواعه المختلفة كتراث عالمي إنساني ذي قيمة استثنائية.

وتُعد هذه الحلقة الدولية نتاجا لعمل دؤوب ومتواصل لحلقات ومؤتمرات سابقة حول المتنزهات والمواقع الأثرية قام بتنفيذها مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بالتعاون مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع في السلطنة والعديد من اللجان والهيئات العلمية التابعة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع والخبراء الدوليين.

يشار إلى أن توصيات المؤتمر الدولي لإدارة المتنزهات والمواقع الأثرية الذي عقد بصلالة في فبراير 2015، تم إقرارها كإحدى الوثائق للمجلس الدولي للمعالم والمواقع في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع التاسع عشر الذي عقد في شهر ديسمبر 2017 في مدينة دلهي بجمهورية الهند. وتهدف هذه الحلقة لإقرار هذه التوصيات ضمن الوثائق والمبادئ التوجيهية لمركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

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