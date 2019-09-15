إعلان القوائم الأولية للناخبين بانتخابات" الشورى".. اليوم



مسقط – الرؤية

تعلن لجان الانتخابات في الولايات اليوم الأحد القوائم الأولية للناخبين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وذلك في أماكن بارزة في مكاتب الولاة .

وتنوه وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الإطلاع على هذه القوائم من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om .

ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم بطلب يُقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك وفقاً للمادة31 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى التي تنص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينًا فيه أسباب الاعتراض، ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة."