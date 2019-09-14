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مناقشة استعدادات القابل لـ"انتخابات الشورى"

السبت 14 سبتمبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

مناقشة استعدادات القابل لـ"انتخابات الشورى"

القابل - الرؤية

عقدتْ لجنة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية القابل في محافظة شمال الشرقية، لقاءً مُشتركا مع المترشحين لتمثيل الولاية في عضوية المجلس؛ وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن مهنا الهنائي والي القابل رئيس لجنة الانتخابات بالولاية.

وقال سعادة الشيخ الدكتور إنَّ هذا اللقاء يسعَى لمناقشة كافة استعدادات المترشحين، واستعراض الأدوار التي تقوم بها اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنَّ أهمية اللقاء تتمثل في الوقوف على استعدادات المترشحين وآلية التحضير ليوم الاقتراع، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع استعراض القوانين والقرارات المنظِّمة لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة. وأضاف أنَّه تمَّ خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التقيُّد بقواعد ووسائل ورسوم إجراءات الدعاية الانتخابية، وإطلاع المترشحين على قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وقرار تحديد قواعد وسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة إزالة اللوائح الإعلانية قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات.

وأبدتْ اللجنة بعضَ الملاحظات على الدعاية الانتخابية المقدمة بما يتفق مع نص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لانتخابات مجلس الشورى. وتمَّ خلال اللقاء كذلك تعريف المترشحين بالمركز الانتخابي؛ حيث تمَّ اختيار المركز لتوسطه الولاية، وسهل الوصول إليه من الناخبين بمختلف القرى والتجمعات السكانية بالولاية.

وتطرَّق اللقاء كذلك إلى إجراءات يوم التصويت، ودور كل من لجنتيْ التنظيم والتصويت بالمركز الانتخابي؛ وذلك من خلال إيضاح ضرورة حضور المترشحين عملية فتح صناديق الاقتراع أمامهم قبل بدء عملية التصويت، إضافة لإمكانية حضورهم في مكتب سعادة الوالي خلال فرز الأصوات بعد انتهاء اليوم الانتخابي ومتابعة إعلان نتيجة عملية التصويت وإعلان ممثل الولاية للفترة التاسعة.

واختتم اللقاء التعريف بآلية الطعن في النتائج بعد اعتمادها رسميًّا من رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، والاطلاع على تحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعن.

ويبلُغ عددَ المترشحين لتمثيل الولاية في عضوية مجلس الشورى 8 مترشحين، يتنافسون على مقعد واحد لتمثيل الولاية في الفترة التاسعة من عمل المجلس.

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