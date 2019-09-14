استعراض مستجدات العمل بمشروع "العنونة الموحد"

مسقط - الرؤية

استعرضَ الفريقُ الفنيُّ لنظام العنونة الموحد -خلال اجتماعه الثاني لهذا العام- بمبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تقريرَ سير العمل في المشروع الذي شَهِد تحقيق مُعدَّلات إنجاز عالية.

واستعرضَ الاجتماعُ ما تمَّ إنجازه في المشروع؛ حيث تمَّ استكمال مُعظم حزم العمل الاستشاري من حيث تصميم النظام وتغذية البيانات وورش العمل الخاصة بتحليل احتياجات الجهات المشاركة المعنية بالتكامل مع المشروع فيما يستمر المشروع في إجراءات مراقبة الجودة والتحقق.

واستعرضَ الاجتماعُ تحديث خريطة الأساس الوطنية، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 66%؛ حيث تمَّ الانتهاء من محافظة مسقط، وكذلك محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة، ومعظم ولايات محافظة جنوب الباطنة، إضافة إلى جميع الولايات الرئيسية بالمحافظات.

وناقشَ المجتمعون سير العمل في تغذية بيانات العنونة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 39%؛ حيث تمَّ استلام كامل بيانات العنونة لمحافظة مسقط مع التدقيق والقبول، إضافة إلى استلام بيانات العنونة لولايات صور وصلالة وإبراء و صحار والبريمي وخصب وهيماء والرستاق وبخاء ومدحاء.

وخلال الاجتماع، تمَّ استعراض التحضيرات لورش العمل المتعلقة بخطة تسليم البيانات للبلديات، والتي ستعقد في مبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الشهر المقبل؛ حيث سيجري تسليم البيانات المنجزة لكل من بلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، مع التدريب على تطبيقي تسمية الشوارع والتحقق الميداني.

واعتمدَ الاجتماعُ وثيقة المواصفات الفنية لتغذية قاعدة بيانات نظام العنونة الموحد، بعد مراجعتها من قبل فريق العنونة واستشاري المشروع. كما تمَّ اعتماد محضر الاجتماع الأول للفريق الفني لنظام العنونة الموحد. ويهدف مشروع نظام العنونة الموحَّد إلى ترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع ويواكب حالة النمو المتسارعة؛ من خلال تبسيط العناوين بالشكل الذي يُسهم في تعزيز سهولة الانتقال وتحديد الأماكن في مختلف أنحاء المدينة للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة.