السلطنة تشارك في منتدى الشابات للحوكمة بتونس

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة مُمثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في منتدى الشابات للحوكمة تحت شعار "نحو التعلم.. النمو.. والقيادة"، والذي يقام على هامش المؤتمر العربي الإقليمي بمدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 14 سبتمر وحتى 17 من سبتمبر الجاري.

وغادر وفد المديرية العامة للكشافة والمرشدات المشارك السلطنة أمس، ويتكون من الجوالة هدى بنت سيف بن عوض الحضرمية والقائدة خديجة بنت عبدالرحمن القاسمية. ويهدف المنتدى إلى بناء قدرات الشابات وتمكينهن من خلال إعدادهن لتولي الأدوار القيادية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتعزيز معرفة الشابات المشاركات حول الحوكمة والمناصرة والهياكل التنظيمية والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات ومتعددة الأجيال، إلى جانب التعرف على القضايا التي تواجه الفتيات بالإقليم العربي فيما يتعلق بتولي الأدوار القيادية وجنباً إلى جنب للمشاركة في صنع القرار وإثراء حياة الفتيات والشابات من خلال حركة المرشدات وفتيات الكشافة ووضع التوصيات والحلول حول زيادة المشاركة في الأدوار القيادية والحوكمة.