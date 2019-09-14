مريم الخروصية تمثل الشباب العماني في "قمة الأمم المتحدة للمناخ"

مسقط - الرؤية

تشارك مريم بنت سعيد الخروصية، أحد المؤلفين الرئيسيين لكتاب "التوقعات البيئية العالمية للشباب" التابع للأمم المتحدة، في قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 23 سبتمبر الجاري، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في قاعة الجمعية العامة.

وقام معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بدعوة كافة قادة ورؤساء الدول والحكومات إلى القمة التي ستعقد تحت عنوان "قمة العمل المناخي 2019.. سباق يمكننا الفوز به، سباق يجب أن نفوز به". وتهدف القمة إلى تعبئة ورفع الطموح السياسي والاقتصادي على أعلى المستويات من خلال الإعلان عن التزامات ومبادرات قوية في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير وتعزيز التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإيجاد موارد مالية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإيجاد صناعات واقتصاديات ذات انبعاثات كربونية منخفضة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل الآراء والأفكار بين أصحاب المصلحة التي تعمل على إيجاد الحلول الطموحة للانتقال العالمي في الطاقات المتجددة وفي البنى الأساسية في المدن المستدامة، ومجال الزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات وتمويل مشاريع التكيف مع آثار التغيرات المناخية دون التأثير على الاقتصاد.

ويسبق عقد قمة العمل المناخي لعام 2019، إقامة قمة الأمم المتحدة للشباب يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، في نيويورك، والتي تأتي تأكيداً على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار على الصعيد المحلي والوطني والعالمي، حيث تعد هذه القمة فرصة للقادة الشباب الذين يقودون النشاط المناخي لاستعراض أعمالهم وحلولهم في الأمم المتحدة.

وستتضمن قمة الأمم المتحدة للمناخ المخصصة للشباب يومًا كاملاً من البرامج التي تجمع بين الناشطين والمبتكرين ورجال الأعمال وصانعي التغيير من فئة الشباب الملتزمين بمكافحة تغير المناخ، وسيتمكن القادة الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب من استعراض أعمالهم في جميع مجالات العمل خلال قمة العمل المناخي التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في 23 سبتمبر الجاري.