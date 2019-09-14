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استعدادات مكثفة لإطلاق الندوة الدولية "أعلام من حاضرة سناو"

السبت 14 سبتمبر 2019 07:33 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - طالب المقبالي

عقدت اللجان الرئيسية للتحضير للندوة الدولية "أعلام من حاضرة سناو - الجزء الأول"، للمشايخ سعيد بن حمد الراشدي، وسالم بن حمد البراشدي، وناصر بن راشد المحروقي -والمقرر أن تُقام في 15 و16 و17 أكتوبر المقبل- صباح أمس، اجتماعا بمقر مركز سناو الثقافي الأهلي، استعرض مسار اللجان واستعداداتها ومتطلباتها واقتراحاتها، وقدم رئيس مجلس إدارة المركز ورؤساء اللجان شرحاً وافياً عن آخر الاستعدادات والمهام الموكلة إليهم.

وتضمَّن الاجتماع كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور مبارك بن عبدالله الراشدي؛ أبرز من خلالها الهدف من الندوة.. قائلاً: تهدف الندوة لإبراز النموذج القدوة للشباب من خلال دراسة سير حياة هؤلاء الأعلام، وتوثيق سيرهم وأعمالهم، والأدوار التي اضطلعوا بها، ودراسة الجوانب الإصلاحية لهؤلاء العلماء والآثار المترتبة عليها، وإعادة النظر فيما تركوه من مواقف وآراء وتقييمها تقييما موضوعيا، وستتناول الندوة ثلاثة محاور؛ الأول: حاضرة سناو جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا، والمحور الثاني: السير العلمية للمشايخ المحتفى بهم، بينما يتناول المحور الثالث أدوارهم في مجالات التعليم والتأليف والإصلاح الاجتماعي من حيث التوثيق والتحليل.

واختتم الحضور نقاشهم بأهمية اكتمال جميع الاستعدادات والتنسيق بين جميع اللجان لضمان النجاح المنشود من هذه الندوة.

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