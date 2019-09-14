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"الإحصاء والمعلومات" يبدأ استطلاعا حول مستويات معرفة المواطنين بـ"الشورى"

السبت 14 سبتمبر 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

"الإحصاء والمعلومات" يبدأ استطلاعا حول مستويات معرفة المواطنين بـ"الشورى"

مسقط - الرؤية

بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات استطلاع آراء المواطنين حول انتخابات مجلس الشورى 2019، والذي يستمر حتى 19 سبتمبر. ويهدف الاستطلاع إلى قياس مدى معرفة المواطنين العمانيين بمجلس الشورى، ومدى رغبتهم في المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، والتعرف على مشاركتهم وخبراتهم في الانتخابات السابقة.

ويهدفُ الاستطلاع كذلك إلى رصد مدى معرفة المواطنين بشروط وإجراءات التصويت: كالحد الأدنى للعمر 21 عاماً، وضرورة القيد في السجل الانتخابي، ومدى الرضا عن تلك الشروط والإجراءات مع التعرف على أية معوقات قد تمنع المواطن من التصويت، وكذلك مدى المعرفة بشروط الترشح كالحد الأدنى لعمر المترشح، ومستوى تعليمه، ومدى الرضا عن تلك الشروط، إضافة إلى التعرُّف على بعض المعايير التي يراعيها الناخب عند اختيار مرشحه.

ويتمُّ إجراء الاستطلاع على عينة حجمها 1500 مواطن، في فئة العمر 18 سنة فأكثر، موزعة على جميع محافظات السلطنة الـ11؛ حيث يُتيح ذلك العدد الحصول على تقديرات لأغلب النسب المراد تقديرها في الاستطلاع على المستوى الإجمالي للسلطنة، في حدود هامش خطأ لا يتعدى 3%.

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