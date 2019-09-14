الدكتور كهلان الخروصي يقدم شرحا لمكنونات الذكر الحكيم في "لطائف قرآنية" بمصيرة

مسقط - الرؤية

نظَّم مركزُ السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، محاضرة بعنوان "لطائف قرآنية"، في ولاية مصيرة، والتي قدَّمها فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، تحت رعاية سعادة الشيخ طلال بن سيف الحوسني والي مصيرة؛ وذلك ضمن سلسلة المحاضرات والبرامج والجلسات الحوارية واللقاءات الثقافية التي ينظمها المركز في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.

وقال سعادة والي مصيرة: إنَّ الفعالية تعدَّ من أبرز الفعاليات الثقافية والدينية التي تشرفت بها الولاية خلال هذا العام؛ والتي يؤكد من خلالها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم على دوره المحوري في تقديم هذه المحاضرات الهادفة التي تثري الحراك الثقافي بالسلطنة. مشيرا إلى أنَّ التفاعل الذي شهدته المحاضرة والجلسة الحوارية والذي اعتبره دليلا واضحا على حاجة المجتمع لمثل هذه الفعاليات الهادفة، والتي جسدت الحراك الفكري والثقافي لدى أبناء ولاية مصيرة.

وتطرق فضيلة الشيخ الدكتور مساعد المفتي العام للسلطنة -خلال المحاضرة- إلى شرح تفصيلي كنموذج لمكنونات القران الكريم؛ ومنها: سورة الماعون، وما احتوته من معانٍ كبيرة ودلالات قيمة؛ تمثلت في نهج الشريعة والقاسم المشترك بين المسلم ودينه ووجوب الالتزام بالعبادات، وقد تفاعل الحضور مع المحاضرة. وفي السياق ذاته، قدم فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي جلسة حوارية ضمن برنامج المحاضرة؛ التقى خلالها فضيلته بمجموعة من طلاب وطالبات المدارس ومنتسبات جمعية المرأة العمانية وعددا من موظفي وموظفات المؤسسات الحكومية والاهلية، بإشراف وتنظيم من نادي مصيرة الرياضي.

وفي ختام المحاضرة، قام فضيلة الشيخ الدكتور مساعد المفتي العام للسلطنة بتكريم الجهات المساهمة في إنجاح المحاضرة، فيما قدم سعادة الشيخ والي ولاية مصيرة هدية تذكارية لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد مفتي عام السلطنة؛ عرفاناً على تقديمه للمحاضرة وزيارته للولاية.