ختام برنامج "شبابي" في عبري بمشاركة 400 موهبة

عبري - الرؤية

نظَّمتْ لجنة برنامج "شبابي" بنادي عبري، حفلَ ختام فعاليات دورة البرنامج لهذا العام، تحت رعاية محمد بن سالم الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وذلك في المسرح الداخلي لنادي عبري، وبحضور المهندس خالد بن علي الصوافي رئيس مجلس إدارة نادي عبري، وسليم بن مطر البلوشي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الظاهرة، كما حضر الحفل أعضاء اللجنة الشبابية للنادي، والشباب المكرمين في المسابقات الثقافية ومجموعة من المهتمين بالنشاط الثقافي.

وقدَّم يونس بن عبدالله المجرفي عضو اللجنة، كلمة اللجنة المنظمة أبرز فيها الفعاليات المنفَّذة بالبرنامج، وعدد المستفيدين الذي تجاوز 400 مستفيد، وتوجَّه كذلك بالشكر لجميع المساهمين في إنجاح الفعاليات، داعيا الشباب لضرورة التواصل مع اللجنة والمشاركة في الورش والمحاضرات والمسابقات الثقافية التي تنظمها اللجنة لتنمية مواهب الشباب، وكان من فقرات الحفل فقرة الشعر النبطي شارك فيها عبدالناصر الحوسني بإلقاء قصيدة وطنية.

وفي الختام، تمَّ تكريم أعضاء اللجنة الشبابية، ولجان التحكيم والتقديم في الفعاليات، وتكريم المنشدين الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة الإنشاد على مستوى النادي.