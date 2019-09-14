اكتمال الاستعدادات للتقييم النهائي بجائزة السلطان قابوس للتنمية بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

ترأست الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي اجتماع فريق جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، والذي عقد بحضور أعضاء الفريق ومديري المدارس المتأهلة للتقييم النهائي على مستوى السلطنة، وهي (مدرسة الطلائع للتعليم الأساسي (4-1) ومدرسة الفاروق للتعليم الأساسي (8-9) ومدرسة زينب بنت خزيمة للتعليم الأساسي (5-12)،

وأكدت المديرة على معايير ومؤشرات تقييم المشاريع من حيث المبنى المدرسي والمحافظة على نظافته وممتلكاته وموارده وتوفر تجهيزات الأمن والسلامة به، وعلى خطة تنفيذ المشروع مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وأهمية المشروع وجدواه التربوية والمجتمعية، وكذلك الفترة الزمنية للتنفيذ ومدى تنفيذ إجراءات المشروع وفق الخطة المعدة وإشراك العاملين والطلبة بالمدرسة بالمشروع ومناقشة فكرته وتنفيذه وتقييمه.

وبينت الدكتورة فتحية السدية ضرورة تحقيق احتياجات المدرسة من المشروع وربطه بتعلم الطلبة وإكسابهم مهارات ومعارف متنوعة وتنوع أساليب الإدارة المدرسية وتحقيق رضا المستهدفين منه، مركزة على أهمية إطلاع المجتمع المحلي على أهداف المشروع وخطته التنفيذية وإشراك مجلسي الآباء والأمهات فيه وتعزيز الوعي لدى مؤسسات المجتمع بأهميته، وتطرقت الدكتورة إلى أهمية معيار الاستدامة من حيث توفير الموارد وتأهيل الكوادر البشرية وإمكانية تطويره وتنفيذه في أماكن أخرى، مشددة على ضرورة الابتكار وتوظيف التقانة وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة مشاكل تربوية أو مجتمعية وتحقيق قيمة مضافة عند تطوير المشروع.

ودعت السدية فريق الجائزة إلى تكثيف الجهود وتقديم الدعم اللازم للمدارس المتأهلة الثلاث على مستوى المحافظة للتقييم النهائي من حيث التجهيزات النهائية وفهم بنود استمارة التقييم بشكل جيد وبذل الجهد لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات في توفير الاحتياجات الضرورية ومتابعة عمل المدارس خلال هذه الفترة.