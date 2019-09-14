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محكمة البريمي الابتدائية تشهد تحديثا رقميا لسرعة تداول القضايا

السبت 14 سبتمبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

محكمة البريمي الابتدائية تشهد تحديثا رقميا لسرعة تداول القضايا

 

البريمي - سيف المعمري

أكد فضيلة الشيخ سعيد بن شامس المعمري رئيس محكمة البريمي الابتدائية أن المحكمة شهدت تحولاً رقمياً خلال الفترة الماضية، تمثل في استغناء أصحاب الفضيلة القضاة عن الملفات الورقية في قاعات المحاكمة، وتمكين المتقاضين من متابعة سير تداول القضايا من خلال الشاشات المثبتة خارج قاعة المحاكمة، وكذلك الشاشات الذي يستخدمها المراجعون من أجل معرفة قضاياهم دون الحاجة إلى موظف.

وقال إنه تم توسيع الخدمات الإلكترونية بالمحكمة من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة كالادعاء العام ومكاتب المحامين ودائرة القوى العاملة والذي من خلاله يتم تسجيل الدعوى الإلكترونية والإحالات واستقبال طلبات الإعلانات من المحاكم الذي يتوفر بها برنامج إدارة القضايا الإلكترونية، كما شملت الخدمات الإلكترونية تقديم طلبات التنفيذ عوضا عن الطريقة التقليدية عبر الاستمارات الورقية.

وأوضح المعمري أن المحكمة شهدت في العام القضائي الحالي من الأول من أكتوبر 2018 وحتي 30 يونيو 2019 تداول 2321 قضية مختلفة تم الفصل في 2112 قضية وبنسبة إنجاز بلغت 91% من العدد الإجمالي للقضايا التي سجلتها المحكمة، مؤكدًا في ذات الوقت أن التحول الرقمي سيسهم في سرعة تقديم مختلف الخدمات بالمحكمة وسرعة تداول القضايا.

وتابع رئيس محكمة البريمي الابتدائية قائلا: في خطوة من أجل التطور والحداثة وحفاظا على الوقت تم الربط بين المحكمة والشرطة والادعاء العام  بدائرة تلفزيونية مغلقة من أجل النظر في التظلمات من الحبس والتجديد، حيث توفر هذه الخطوة الكثير من الوقت والجهد وتسهم في سرعة الإنجاز في التقاضي، حيث يمكن تجديد حجز المحجوزين دون الحضور للمحكمة.

 

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