20 طبيبا وممرضا يشاركون في ورشة تخطيط القلب بصور

صور – الرؤية

نظَّم مركز التطوير والتوجيه المهني بالمُديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية ورشة عمل حول تخطيط القلب، وذلك بقاعة صور بمركز التطوير المهني، بمشاركة أكثر من20 من الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية، حاضر في الورشة التي تم اعتمادها من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية الدكتور محمود بن ناصر الرحبي استشاري أول طب الطوارئ.

وحول تنظيم الورشة قالت منى بنت عبدالله العريمية رئيسة مركز التطوير والتوجيه المهني: يتمثل الهدف الأساسي من تنظيم الورشة في تزويد أطباء الأمراض الباطنية والطوارئ بالإضافة إلى الفئات التمريضية بالمعارف والمفاهيم والمهارات الأساسية والمتقدمة حول تخطيط القلب الكهربائي، الأمر الذي يسهم في تفعيل التعليم المستمر للأطباء والممرضين، مما سينعكس إيجابًا على واقع العمل، ويساعد على مواكبة التقدم والتطور المستمر الذي يشهده الطب.

وأضافت العريمية: شارك في الورشة أكثر من 20 مشاركاً من أطباء وممرضي الباطنية والطوارئ من المؤسسات الصحية بالمحافظة، وقد ركز الدكتور محمود الرحبي خلال الورشة على تعريف المشاركين بالمفاهيم والمهارات العلمية حول كيفية قراءة تخطيط القلبECG وفحص التخطيط والتمييز من خلال التخطيط واضطراب نبض القلب وانسدادات الشرايين وطرق وكيفية مراقبة المرضى في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، كما قام بإجراء امتحانات للمشاركين لقياس وتقييم استفادتهم من الورشة.