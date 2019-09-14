95 فائزا بجوائز السحب الشهري لبنك مسقط

مسقط - الرؤية

نظَّم بنكُ مسقط، في فندق دبليو، لقاءً بحضور مجموعة من زبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ لإجراء السحب الشهري على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، والمخصَّصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة والجوهر). وتمَّ السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة، قيمة كل جائزة 20 ألف ريال عُماني، كما تمَّ السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر، قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عماني.

وبهدف توزيع جوائز "المزيونة" على أكبر شريحة من فئات المجتمع، ولمختلف محافظات السلطنة، أجرى البنك السحب الشهري أثناء الحفل لزبائن محافظة مسقط، وابتسم الحظ لـ75 فائزا؛ حصلَ كلٌّ منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال عماني.

وقال عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: سعداء بتنظيم اللقاء الذي يجمعنا مع زبائننا الكرام من الأعمال المصرفية المميزة في محافظة مسقط، ونتقدم بالشكر لكافة زبائننا على الحضور والمشاركة في إجراء السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار، موضحا أنَّ مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع زبائننا؛ بهدف تطوير أعمالنا المصرفية، والحرص على طرح الخدمات والمنتجات التي تلبِّي احتياجات الزبائن في كافة محافظات السلطنة، مشيرا إلى أنَّ برنامج "المزيونة" للادخار من البرامج الناجحة التي تُسهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير، كما تُسهم في تحقيق أحلام الزبائن من خلال الجوائز المالية التي يتم توزيعها طوال العام، مُقدِّما التهنئة لكافة الفائزين من زبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة والجوهر) بالجوائز المالية القيمة، وكذلك الفائزين في جوائز محافظة مسقط.

ويخصِّص بنك مسقط -ضمن جوائز برنامج "المزيونة" للادخار- جوائز مالية كبيرة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ حيث يمكن لزبائن أصالة الذي يحتفظون بمبلغ لا يقل عن 30 ألف ريال عماني في حساباتهم يتأهلون للدخول في سحوبات المزيونة التي تجرى طوال العام؛ حيث يجري السحب الشهري على 10 جوائز، قيمة كل منها 20 ألف ريال عماني، كما تمَّ تخصيص 10 جوائز لزبائن أصالة ضمن سحوبات نهاية العام، تبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف ريال عماني، بينما تمَّ تخصيص جائزتين خاصتين أيضاً لزبائن اصالة في نهاية العام، قيمة كل جائزة 100ألف ريال عماني.