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"باونس عمان" تكشف نتائج التحقيقات الأولية عن حادث الطفل

السبت 14 سبتمبر 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

"باونس عمان" تكشف نتائج التحقيقات الأولية عن حادث الطفل

 

الرؤية- خاص

 

علقت شركة "باونس عمان" على الإصابة التي ألمت بطفل خلال ممارسته نشاط التسلق يوم الخميس الماضي، قائلة: "بكل حزن وأسى نؤكد وقوع حادث أليم لطفل صغير فى فرع باونس عمان، وذلك أثناء ممارسته نشاط التسلق يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر".

وكان طفل قد تعرض لحادث سقوط من أعلى خلال ممارسته أنشطة التسلق بالمركز، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، ويعاني من نزيف داخلي وكسر في الكتف والفك والأنف، حسبما أفادت مصادر.

وأضافت الشركة- في بيان حصلت "الرؤية" على نسخة منه- أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على التحقيق "فى مجريات الحادث وكيف يمكننا تفادي حدوثه في المستقبل".

وأوضح البيان: "في الوقت الحالي لا يمكننا تأكيد الحالة الصحية للطفل ونقدر وضع الأهل الخاص والصعب، ونحن من واجبنا الحفاظ على سلامة زوارنا، خاصة الأطفال داخل فرعنا، ونحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد بشكل كبير جدا".

وجاء في البيان: "تبعا للنتائج الأولية من التحقيقات الجارية، يمكننا التأكيد بأن كل معداتنا كانت سليمة تماما، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا استبعاد خطأ بشري غير مقصود من قبل موظف لهذا نحن نأسف بشدة".

وأوضح البيان قائلا: "نتيجة لما تم التعرف عليه من التحقيقات الأولية، قمنا باتخاذ قرار بغلق الفرع تماما لمدة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، لضمان إعادة تدريب جميع أعضاء الفريق على واجباتهم والتزاماتهم، والتأكد من جميع الحقائق المتعلقة بالحادث، وهذا الأمر سيسمح لنا أيضًا بإجراء المراجعة المستقلة".

وأشار البيان إلى أن الشركة لا يمكنها "تغيير الموقف"، مضيفا: "يمكننا التأكد من أننا نلتزم دائمًا بتدابير السلامة الصارمة واتخاذ الخطوات الجادة لإعادة تأكيد إجراءات السلامة مع جميع أعضاء الفريق، وسنقوم بالاتصال بالسلطات المعنية وسنعمل معها عن كثب للتأكد من ثقتها بالإجراءات التي اتخذناها".

وأكدت الشركة في بيانها أن "سلامة زوارنا هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا".

وحثت الشركة الجمهور على التواصل معها عبر البريد الإلكتروني "info@bounce.om" في حالة الاستفسار عن أي معلومات تخص "باونس عمان".

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