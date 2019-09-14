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حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

السبت 14 سبتمبر 2019 12:25 م بتوقيت مسقط

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

مسقط - الرؤية

قالت مصادر إن حالة الطفل، الذي تعرض لحادث سقوط بمنطقة ألعاب "باونس" عمان، خطيرة. وقد بينت الإشعة إصابة الطفل بكسر في الجمجمة، كما أنه يعاني من نزيف داخلي وكسر في الكتف والفك والأنف.

وأضافت المصادر أن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى خولة يوم الخميس الماضي، بعد أن تعرض لحادث سقوط من مكان مرتفع في أحد مراكز الألعاب الترفيهية بمسقط، وقد تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بوحدة العناية المركزة.

وكان الطفل صاحب العشر سنوات، قد سقط من قمة إحدى ألعاب التسلق، بعد أن حدث عطل بلعبة التسلق، فسقط الطفل على رأسه، وتم نقله إلى مستشفى خولة على الفور.

 

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