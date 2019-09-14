الشرطة تنفي واقعة الاعتداء بالضرب في العامرات

مسقط – الرؤية
نفت شرطة عمان السلطانية ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن وقوع جريمة اعتداء بالضرب على شخص من قِبَل وافدين بداخل منزله بولاية العامرات، حيثُ اتضح بأن البلاغَ كاذباً، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال ذلك.
السبت 14 سبتمبر 2019 12:08 م بتوقيت مسقط
مسقط – الرؤية
نفت شرطة عمان السلطانية ما يتداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن وقوع جريمة اعتداء بالضرب على شخص من قِبَل وافدين بداخل منزله بولاية العامرات، حيثُ اتضح بأن البلاغَ كاذباً، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال ذلك.
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