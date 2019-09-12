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اليوم .. آخر فرصة للقيد في السجل الانتخابي

الخميس 12 سبتمبر 2019 01:25 م بتوقيت مسقط

اليوم .. آخر فرصة للقيد في السجل الانتخابي

 

مسقط - الرؤية

يغلق اليوم الخميس باب القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى 2019، وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى القيد في السجل قبل انقضاء الموعد المُحدد، لضمان حقهم في المشاركة بيوم التصويت.

وتواصل وزارة الداخلية استعداداتها لانتخابات مجلس الشورى في دورتها التاسعة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية خلال الشهور القليلة الماضية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية بأن فترة استقبال طلبات القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة تستمر لغاية اليوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2019. ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يسبق قيدهم في السجل الانتخابي إلى الإسراع في تقديم طلباتهم عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، مع ضرورة أن تكون البطاقة الشخصية سارية المفعول، وعلى مقدمي الطلبات عبر الموقع التأكد من أن بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI).

وفي إطار ما تشهده العملية الانتخابية من تطورات، أطلقت اللجنة المنظمة للانتخابات أيضا "باركود" يمكن من خلاله الدخول بسهولة لموقع وزارة الداخلية الخاص بتسجيل ناخب جديد الذي يضم شرحا مفصلا حول الطريقة وبالخطوات الواضحة ليتمكن أي ناخب جديد من التسجيل بكل سهولة ويسر.

واستمراراً لسعي وزارة الداخلية نحو تطوير العملية الانتخابية باستخدام التقنيات الحديثة التي تتيح للمواطنين الكرام المشاركة في الانتخابات بكل سهولة ويسر، فمن المقرر أن تدشن الوزارة نظام التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، بحيث لن تكون هناك مقار للانتخابات في بعض السفارات حسب ما كان عليه في الفترات الماضية. وسيعمل هذا النظام عبر تطبيق بالهواتف المحمولة الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI)، ومن المرتقب أن توضح الوزارة جوانب هذا النظام وإجراءاته مع التأكيد على الناخبين الذين سيستفيدون من هذه الخدمة بضرورة تفعيل نظام (PKI) في تلك الشريحة.

وضمن متطلبات ذلك النظام أنه يجب على المواطنين الموجودين خارج السلطنة الراغبين في التصويت عن بعد مراعاة أن يكون المواطن مقيداً في السجل الانتخابي، وأن تكون البطاقة الشخصية للناخب سارية المفعول، بالإضافة إلى أن يتوفر لدى الناخب جهاز هاتف ذكي أو لوحي متنقل ويحتوي على عدسة (كاميرا) أمامية، وأن تتوفر لدى الناخب شريحة هاتف متنقل (sim card) معززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI) من إحدى شركات الاتصالات العاملة بالسلطنة، وتتوفر فيها خاصية التجوال الدولي ويتم تفعيل شريحة الهاتف المشار إليها في البند (رابعا) عبر صفحة المركز الوطني للتصديق الإلكتروني (https://omanportal.gov.om/tam)، إلى جانب تنزيل تطبيق التصويت عن بعد الخاص بالهاتف النقال من خلال متجري (Google Play) أو(Apple Store).

 

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