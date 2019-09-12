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من أغاني الفتى القروي

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

من أغاني الفتى القروي

 

أشرف قاسم | مصر

1

هذا الفتى القروي

يكتب حزنه

فيثير شجو غناه

دمع المزنة

يرعى شياه الليل ،

يرحل في الأسى

لكنه للحب يفتح حضنه !!

وكأنه

- والعمر يرحل في الضنى -

من جمرة الأحزان

يرسم عدنه  !

 

2

منذ اصطفاه العشق

قيل : أضله

يمضي يحدث في المفاوز

ظله !

ونراه يرسم ٍفي دفاتر حزنه

قلبا صغيرا

تمتطيه أهلة

ينساب من وجع الكمان أنينه

وثيابه من دمعه

مبتلة !!

كالشمعدان

يذوب من فرط الأسى

ليموت في أرض الرؤى

المحتلة !!

 

3

باب ونافذة

وقلب مفرد

ويد لها امتدت بلا خوف

يد !

في العشق

لا يجدي سوى صهد القلوب ،

وفرحة

إن كاد يدنو

الموعد !!

 

4

بعصاي يا ولدي أهش على الشياة

بيدي رغيف يابس ..

كقلوب أرتال الطغاة !

من بئر هذي الأرض ماء كرامتي

أرض مقدسة

يباركها الإله !

ولذا على طول المدى

ستظل أغنية الحياة

برغم أحزان الحياة !!!

 

5

صعب أساك

وأمنياتك صعبة

من غربة تمضي

لتحضن غربة

أبواب قلبك مشرعات بالنوى

مأساة قلب الصب

تأكل قلبه

مازلت ترسم

وجه كل حبيبة جحدت هواك

وتستعيد النكبة

والذكريات مفازة لا تنتهي

ضاقت عليك

دروبهن الرحبة

تشدو ، فيأتي اللحن

دمعة عاشق صعدت لوجه الله

تسكن قربه !

 

6

ستقول عاشقة لعاشقها :

كفى

فيرد :

يا ليلى فؤادي ما اكتفى

كفاك شاطئ راحتي ،

عيناك مرسى رحلتي ،

قلبي إذا خانوا وفى !

تبكي ..

فيمسح دمعتين اساقطا

كي تطفئا جمر الفؤاد

فما انطفا !!

 

7

نفس السؤال الآن عاد :

تحبني ؟

نفس الإجابة لم تزل :

أهواك !

يا سيسبان النور فوق وسادتي

باب الوصول

لساحة النساك !

عيناك بحر ندى

وقلبي راحل

نور تجلى

من سنا الأفلاك !!

 

8

هم يعشقونك ،

فاذهبي ودعيني

لحنا حزينا

من فؤاد حزين !

مهما ادعيت البعد ،

أعلم أنني وحدي بقلبك

والبقية دوني !!

 

9

ستسافر الأحلام

ترحل

ليس يبقى في النهاية

غير أحزان الرماد !

سنظل نلهث خلف وهم خادع

تحتلنا لغة السراب

ويصطفينا الليل

في هذي البلاد !

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