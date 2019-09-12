الخميس, 12 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

وفد "الدفاع الوطني" ببنجلاديش يزور مجلس الدولة

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

وفد "الدفاع الوطني" ببنجلاديش يزور مجلس الدولة

 

مسقط - الرؤية
زَارَ وفدٌ من جامعة الدفاع الوطني بجمهورية بنجلاديش، أمس، مجلس الدولة؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.
وكان في استقبال الوفد المكرم سيف بن علي العامري، والمكرم الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي، عضوا المجلس؛ وذلك بمبنى المجلس بالبستان. ورحب المكرم سيف العامري بالوفد الزائر، متمنيا أن تحقق زيارته للسلطنة أهدافها المرجوة على صعيد تعزيز العلاقات بين السلطنة وجمهورية بنجلاديش، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وقدم المكرم العامري نبذة عن مسيرة الشورى في السلطنة، مشيرا إلى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على تطوير الممارسة المؤسسية للشورى من خلال التدرج المنهجي والمدروس، لافتا إلى أن مجلس الدولة يسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته.
من جانبه، عبر رئيس وفد جامعة الدفاع الوطني ببنجلاديش اللواء عبدالله الباقي، عن شكره وتقديره للمكرمين أعضاء المجلس على حسن الاستقبال، معربا عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارتهم للسلطنة، مشيدا في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. واطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق المجلس المختلفة، كما شاهد فيلما وثائقيا عن المجلس.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 سبتمبر 2015

وفد كليّة الدفاع الوطني ببنجلاديش يتعرف على آليّة عمل مجلس الدولة

المزيد

23 أغسطس 2016

وفد كلية الدفاع الوطني الهندية يزور مجلس الدولة

المزيد

28 أغسطس 2018

وفد كلية الدفاع الوطني بالهند يزور مجلس الدولة

المزيد

01 أغسطس 2017

وفد كلية الدفاع الوطني بجمهورية بنجلاديش يزور مجلس الدولة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لجنة "سيداو" تستعرض تقريري "الممارسات الضارة" و"الوطني الطوعي الأول" لأهداف 2030

المحليات - أخبار

بالصور.. ضبط مؤسسة تستبدل قطع غيار المركبات الأصلية بأخرى مقلدة

الاقتصاد - محلي

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يستعرض الموقف التنفيذي لميزانية 2019.. ويؤكد مواصلة ضبط الإنفاق

الاقتصاد - محلي

الشركات البلجيكية تطلع على فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتخطى 30 مليون برميل.. والصادرات تزيد على 29.7 مليون

الاقتصاد - محلي

"أسياد" تطرح مناقصة تطوير محطة برج الصحوة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة