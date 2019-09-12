وفد "الدفاع الوطني" ببنجلاديش يزور مجلس الدولة

مسقط - الرؤية

زَارَ وفدٌ من جامعة الدفاع الوطني بجمهورية بنجلاديش، أمس، مجلس الدولة؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

وكان في استقبال الوفد المكرم سيف بن علي العامري، والمكرم الشيخ ناصر بن سعيد الهدابي، عضوا المجلس؛ وذلك بمبنى المجلس بالبستان. ورحب المكرم سيف العامري بالوفد الزائر، متمنيا أن تحقق زيارته للسلطنة أهدافها المرجوة على صعيد تعزيز العلاقات بين السلطنة وجمهورية بنجلاديش، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تدعيم مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وقدم المكرم العامري نبذة عن مسيرة الشورى في السلطنة، مشيرا إلى الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على تطوير الممارسة المؤسسية للشورى من خلال التدرج المنهجي والمدروس، لافتا إلى أن مجلس الدولة يسهم في العمل الوطني من خلال اضطلاعه بمهامه وممارسته لصلاحياته واختصاصاته.

من جانبه، عبر رئيس وفد جامعة الدفاع الوطني ببنجلاديش اللواء عبدالله الباقي، عن شكره وتقديره للمكرمين أعضاء المجلس على حسن الاستقبال، معربا عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارتهم للسلطنة، مشيدا في هذا الصدد بما تشهده من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. واطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق المجلس المختلفة، كما شاهد فيلما وثائقيا عن المجلس.