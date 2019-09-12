رئيس "الشورى" يستقبل وفدا عسكريا من بنجلاديش

مسقط - الرؤية

استقبلَ سَعَادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، صباح أمس الأربعاء، بمقر المجلس، وفدًا من جامعة الدفاع الوطني البنجلاديشية.

وخلال اللقاء، رحَّب سعادته بالوفد البنجلاديشي، مشيرًا إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها، خاصة في المجالات المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي. وتم خلال المقابلة الحديث عن مسيرة الشورى بالسلطنة، ومراحل تطورها طوال أكثر من ثلاثة عقود، والتطور الذي حظي به المجلس فيما يتعلق بصلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة، وتوسيع آفاقها بما يخدم الصالح العام لشعبي البلدين في مختلف الجوانب.. حضر المقابلة سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.