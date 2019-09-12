قائد سلاح الجو السلطاني العماني يزور "البساط السحري"

مسقط - الرؤية

قامَ اللواءُ الرُّكن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، يرافقه عدد من كبار الضباط بقيادة السلاح، ظهر أمس، بزيارة إلى قاعدة ثمريت الجوية؛ للاطلاع على سير فعاليات التمرين الجوي المشترك "البساط السحري"، والذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني، بمشاركة سلاح الجو الملكي البريطاني، وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية، وقوة السلطان الخاصة، وسلاح الجو الإمريكي، وتستمر فعالياته حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

واستمعَ قائدُ سلاح الجو السلطاني العماني إلى إيجاز عن مجريات التمرين الذي يأتي ضمن الخطط التدريبية السنوية لسلاح الجو السلطاني العماني، ويهدف لإدامة الكفاءة والجاهزية لدى منتسبي السلاح وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة.