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بدر بن سعود يزور المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني

الخميس 12 سبتمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

بدر بن سعود يزور المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني

 

مسقط - الرؤية

في إطار الزيارة التي يقوم بها مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، إلى المملكة المتحدة، لحضور المعرض الدولي لمعدات الأمن والدفاع، قام معاليه والوفد المرافق له بزيارة إلى المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني.

واستمعَ والوفد المرافق إلى إيجاز قدَّمه مدير المركز عن تنظيم وقدرات وآليات عمل المركز، والتجهيزات التقنية الدفاعية المتطورة التي يُقدمها المركز بالتعاون مع الشركات الخاصة، كما استمع معاليه والوفد المرافق إلى إيجاز عن قسم البحوث التقنية بالمركز والمنظومات الإلكترونية وأنظمة المحاكاة، وما يقدمه مركز الأمن السيبراني الوطني من خدمات وإنجازات في المجال العلمي والبحثي.

بعد ذلك، قام معاليه بجولة في أقسام ومرافق المركز، وشاهد بعض العروض التطبيقية لبعض الأنظمة والتقنيات المتطورة في المركز.

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