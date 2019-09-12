تأهيل 660 حرفيا ضمن مبادرة "كفايات" خلال 2019



مسقط - الرؤية

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية عدة برامج للتأهيل الحرفي تحت مسمى "كفايات حرفية" في إطار التوجه نحو رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الحرفي الوطني لاستقطاب الطاقات الشابة من ذوي القدرات الابتكارية والإبداعية؛ حيث تحرص الهيئة على ترسيخ مبادئ مطورة لمبادراتها التأهيلية وفق منهجية تراعي أحدث تقنيات اكتساب المعارف المنمية للمهارات الحرفية.

وتبنت الهيئة خلال عام 2019 خطة متكاملة للتأهيل الحرفي تتضمن تنفيذ 33 برنامجا تأهيليا قصير الأمد تمتد فترة تنفيذ كل برنامج 3 أشهر ومخصص لاستيعاب 20 منتسبا ومنتسبة بواقع إجمالي يشمل 660 مستفيدا من الشباب العُماني، وراعت الهيئة تطبيق عدد من المعايير المهنية والعملية لتنفيذ خطة التأهيل الحرفي المعتمدة بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية لاحتياجات للقطاع الحرفي.

وترتكز الأهداف العامة لبرامج للتأهيل الحرفي "كفايات حرفية" على التخصصية الدقيقة والإلمام المكثف لإحدى العمليات الأساسية لمهارات إنتاج الحرف العُمانية المطورة سعياً إلى إيجاد جيل حرفي من الطاقات الشابة الوطنية المتخصصة والمبتكرة للتقنيات المجودة للحرف، وهذا بدوره يؤسس مشاريع حرفية مستقبلية قائمة على التكاملية والإثراء المتبادل، وتتنوع البرامج التأهيلية المنفذة لتشمل كافة الحرف الأساسية كالصناعات الفضية والنحاسية والفخارية والخزفية والخشبية والنسيجية بالإضافة إلى صناعة المقطرات العطرية والصناعات الحرفية المطورة كالاستفادة من قشرة النارجيل وجريد النخيل وما يتفرع من تلك الحرف من مسارات التصنيع الحرفي كالصياغة والتشكيل والزخرفة والصباغة والحياكة والشغل والتطعيم والتعشيق.

وبدأت دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة جنوب الباطنة تنفيذ برامج تأهيل كفايات حرفية في مختلف الولايات التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الخطة التأهيلية المعتمدة من قبل دائرة التدريب والإنتاج الحرفي للعام الجاري 2019 وبالتعاون مع جمعيات المرأة العمانية بمحافظة جنوب الباطنة.

كما بدأت دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة شمال الشرقية تنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية كفايات حرفية لعام 2019؛ منها تنفيذ برنامج تأهيلي في حرفة السعفيات بمقر جمعية المرأة العمانية بولاية بدية، وبرنامج الفضيات المنعقد بمقر جمعية المرأة العمانية بولاية القابل. وشهدت ولاية إبراء تنفيذ البرنامج التأهيلي لحرفة الخشبيات بجمعية المرأة العمانية بولاية إبراء، إلى جانب تنفيذ البرنامج التأهيلي لحرفة الفخار يولاية المضيبي (نيابة سمد الشأن). فيما قامت دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة البريمي بتنفيذ برنامج تأهيلي في حرفة السعفيات والخاص بجريد النخيل للتدريب على أساسيات الحرفة والتعرف على المنتجات المختلفة التي يمكن إنتاجها والعمل على تطوير المنتجات الخاصة بجريد النخل وتنوع استخدامها في مختلف المجالات.