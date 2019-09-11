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برنامج لتعزيز قدرات الأسر المنتجة في ولاية صور

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:54 م بتوقيت مسقط

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صور - حمد العلوي

انطلقت بولاية صور، أمس، فعاليَّات حلقة العمل الأولى لبرنامج "رائد"؛ لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتنظيم من اللجنة الصحية بالولاية، على مدى يومين، بقاعة بلديات جنوب الشرقية.

ورَعَى افتتاح حلقة العمل سعادة الشيخ صقر بن سلطان بن محمد الشكيلي والي صور رئيس اللجنة الصحية بالولاية، وبحضور المكرم الشيخ حمد بن محمد بهوان المخيني عضو مجلس الدولة، وعدد من المدعوين. وتأتي حلقة العمل ضمن الأنشطة التنفيذية لبرنامج "رائد" لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بولاية صور، والذي ينفذ بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

ويسعَى البرنامج إلى توحيد الجهود لتعظيم أثر تلك الخدمات للوصول للأهداف المنشودة داخل تلك المؤسسات العاملة مع الأسر المنتجة، وإبراز الاحتياجات الفعلية لهم، ووضع الخطط المجمعة بالتنسيق والتعاون بين القطاعات المختلفة للارتقاء بأنشطة تلك الأسر إلى المستوى الأعلى لتحسين معدلات الدخل لهم وتطوير حياتهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا. ويهدف البرنامج إلى إيجاد قواعد بيانات دقيقة للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة تُسهم في تسهيل الخدمات المقدمة إليهم من جميع الجهات الداعمة لهم خلال الأعوام المقبلة، ووضع خطة عمل سنوية مشتركة يُسهم فيها كافة المعنيين بتقديم الخدمات والبرامج للأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة لتعظيم الجهود والخدمات المقدمة لهم، وإيجاد الآليات والوسائل التي من شأنها المساهمة في الترويج والتسويق للأسر المنتجة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لترتقي للمستوى الأعلى.

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