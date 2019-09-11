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سحب القرعة على 1000 أرض سكنية بقرى ينقل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

سحب القرعة على 1000 أرض سكنية بقرى ينقل

 

عبري- ناصر العبري

قامت المديرية العامة للإسكان بمحافظة الظاهرة ممثلة في دائرة الأراضي بإجراء سحوبات القرعة على الأراضي السكنية لعدد من القرى التابعة لولاية ينقل حتى طلبات يوليو 2019.

وقال خالد بن محمد السديري مدير دائرة الأراضي- في تصريح لـ"الرؤية"- إن بداية السحب كانت يوم الإثنين الماضي ويستمر لمدة 4 أيام. وأوضح أن المديرية حرصت على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين؛ حيث قام المختصون بالمديرية بالتنسيق مع مكتب والي ينقل ليتم إجراء سحب القرعة على الأراضي السكنية في مكتب سعادته، تسهيلا على المواطنين ولضمان عدم تكبدهم مشقة الطريق، من خلال انتقال طاقم من المديرية إلى موقع السحب. وأكد السديري أن عدد القطع التي سيتم السحب عليها يصل إلى 1000 قطعة سكنية، وأن القرى المستفيدة من هذا السحب هي: مركز المدينة وقرى البويردة والمري والمشك والجزيرات والشوعية وطوي النوامية والحبيب بالنسبة لطلبات الرجال، وهي حتى نهاية الطلبات المسجلة بتاريخ 31/7/2019. أما فيما يخص طلبات النساء وقرى فلج السديرين وحيل الخنابشة وصيع والوقبة، فمن المتوقع التوزيع خلال الفترة المقبلة وفور الانتهاء من تحضير المخططات واعتمادها.

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