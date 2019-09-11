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افتتاح البرنامج التدريبي "تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:34 م بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

 

بدأت أمس أعمال البرنامج التدريبي "تطوير مهارات مساعدي المديرين العامين ومن في حكمهم" الذي ينفذه معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني بنادي الواحات، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال التابعة لجامعة أكسفورد ويستمر لمدة يومين.

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني إن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تطوير قيادات تنفيذية للاقتصاد الجديد لتتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال ولتتباحث مع الخبراء الدوليين حول هذا النوع من الاقتصاد، إضافة إلى إشراك المسؤولين في ديوان البلاط السلطاني في عملية التطوير. وأكد مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني أهمية الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والذكاء الاصطناعي والإنساني، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من التحديات وكذلك الفرص المتاحة التي يقدمها هذا القطاع. وبين سعادته أن هذا الاقتصاد تتداخل فيه عدة أمور منها الاقتصاد المعرفي واقتصاد البيانات.

يشار إلى أنَّه روعي في تصميم البرنامج عدة دراسات بمعهد تطوير الكفاءات بالديوان وتمت الاستعانة بالخبرات الدولية وتحديد أهم الكفاءات اللازمة للقيادات التنفيذية في ديوان البلاط السلطاني بمختلف المستويات الإدارية للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الجديد من وكلاء ومديري عموم ومستشارين ومساعدي مديري عموم ومديرين وخبراء ومساعدي مديرين ومديري المكاتب، ويستعين البرنامج بأدوات التعليم الحديث.

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