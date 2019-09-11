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وزير "التنمية" يدعو لتكامل الجهود بين مختلف اللجان والقطاعات

لجنة "سيداو" تستعرض تقريري "الممارسات الضارة" و"الوطني الطوعي الأول" لأهداف 2030

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تَرَأس مَعَالي الشيخ مُحمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، صباح أمس، اجتماعَ لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بحضور سعادة الدكتور الوكيل وأعضاء اللجنة، إضافة إلى أعضاء لجنة حماية الطفل.

وبدأ الاجتماع بكلمة معالي الشيخ الوزير؛ حيث رحَّب بكافة أعضاء لجنة متابعة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبمشاركة أعضاء من لجنة حقوق الطفل، مُثنيا على الجهود المبذولة من كلتا اللجنتين لما فيه خير وصالح المواطنين على هذه الأرض الطيبة. وأكد معالي الشيخ ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لاستكمال العمل والسعي الدؤوب لتنفيذ كل ما هو متفق عليه، مُشيرا إلى أنَّ هذا اللقاء ترجمة حقيقية لمبدأ الشراكة والتعاون بين مختلف اللجان والقطاعات، كما أنَّ الاجتماع يُمثل خطوة جيدة في سبيل تعزيز الشراكة؛ سعيا لتحقيق إنجاز أكبر في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل.

وناقشَ المجتمعون عددًا من المواضيع؛ أهمها: تقرير الممارسات الضارة، قدمت التقرير الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الهنائية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة. وقدمت مريم بنت سعيد العبيدانية رئيسة قسم مؤسسات تنشئة الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية، عرضًا مُفصَّلا حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما استعراضَ الاجتماعُ التقريرَ الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، والذي قدَّمته انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط، بعدها تمَّ استعراض ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع السابق للجنة، واستعراض موجز عن التقرير الوطني "بيجين +25".

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لجنة "سيداو" تستعرض تقريري "الممارسات الضارة" و"الوطني الطوعي الأول" لأهداف 2030

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