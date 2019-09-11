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400 مشارك و30 متحدثا محليا ودوليا في انطلاق مؤتمر ومعرض عمان الدولي للصحة.. 23 سبتمبر

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

400 مشارك و30 متحدثا محليا ودوليا في انطلاق مؤتمر ومعرض عمان الدولي للصحة.. 23 سبتمبر

مسقط - الرؤية

تنطلقُ -في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي- بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، أعمال مُؤتمر ومعرض عُمان الدولي للصحة 2019، والذي تُنظِّمه شركة أعمال المعارض العمانية "عُمان إكسبو"، تحت إشراف وزارة الصحة، ويستمر ثلاثة أيام، ويرعى حفل افتتاح المؤتمر والمعرض سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية.

ويعدُّ المؤتمر والمعرض فرصة لتبادل الخبرات فيما بين العاملين في المجال الطبي وتدراس المعوقات التي تعترض سير عملهم اليومي، للوصول إلى حلول ناجعة. وسوف يستعرض المؤتمر خططَ وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في السلطنة، وآخر المستجدات في المجال الطبي محليًّا وعالميًّا، وكذلك المشاريع الصحية التي تعمل عليها وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية، إضافة لتقديم آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة التي تُسهم في تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة.

ومن المقرر أن يُحاضر بالمؤتمر -الذي من المتوقع أن يُشارك به 400 مشارك- 30 متحدثًا محليًّا ودوليًّا من كبار المختصين على المستوين المحلي والدولي، وسيتم خلاله تسليط الضوء على آخر المستجدات في المجال الصحي وفق محاور تتعلق بالتأمين الصحي والاستثمار في قطاع الصحة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر والموارد البشرية في قطاع الصحة وإدارة الجودة.

ويتضمَّن المؤتمر عقدَ حلقات عمل ستُلقِي الضوء على تأهيل الكفاءات البشرية في القطاع الصحي والتحليل الجذري لتحديات هذا القطاع. وفيما يتعلق بالمعرض سوف يستقطب عددًا من المؤسسات العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق الأدوات والمستلزمات الطبية والمؤسسات الصحية والمشافي العالمية، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 100 شركة تنتمي الى 12 دولة من مختلف دول العالم؛ أبرزها: دولة الإمارات العربية المتحدة، والهند، وفرنسا، وإيران، وألمانيا، وتايلند، وماليزيا.

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