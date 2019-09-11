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احتفاء بالدور المجتمي الرائد لنساء السلطنة

استعراض التحضيرات للاحتفال بيوم المرأة العمانية في جنوب الباطنة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

استعراض التحضيرات للاحتفال بيوم المرأة العمانية في جنوب الباطنة

 

الرستاق ـ طالب المقبالي

 

عقد أمس بمكتب والي الرستاق اجتماع لمناقشة التحضيرات والاستعدادات للاحتفال بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 من أكتوبر من كل عام، والذي سيقام هذا العام على مستوى السلطنة بمحافظة جنوب الباطنة. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ  الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق  وحضره عدد من أصحاب السعادة الولاة والنواب بولايات المحافظة، ورؤساء اللجان مديرو المؤسسات الحكومية وممثلون من وزارة التنمية الاجتماعية.

في البداية رحب والي الرستاق بالحضور مقدماً شكره للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية استعداداً لهذا الاحتفال، مثمناً دور وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب وحرصها على الاحتفال بهذا اليوم والخروج بمرئيات تليق بهذه المناسبة والتي تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال تخصيص هذا اليوم يوماً للمرأة العمانية.

بعد ذلك، استعرض سعادته عدداً من الجوانب المتعلقة بالمناسبة، بعدها استعرض رؤساء اللجان الممثلة في اللجنة الفنية والتي يترأسها مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة ولجنة التنسيق والمتابعة والتي يترأسها مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، واللجنة التسويقية والمالية والتي يترأسها مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه، ولجنة الاستقبال والتي يترأسها مدير عام الخدمات الصحية، ولجنة المعرض الخاص بيوم المرأة العمانية والتي يترأسها الدكتور المدير العام المساعد للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة .

كما تم مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاحتفال بيوم المرأة العمانية والتي من بينها مناقشة التصورات المالية المقترحة وبرنامج الحفل وشعار المناسبة.

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