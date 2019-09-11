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جدارية بطول1000 متر لتجميل سور العيجة بصور

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

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صور - حمد بن صالح العلوي

 

يواصل فريق صور للفنون التابع لنادي صور الرياضي تجميل جدار الحماية في منطقة العيجة بولاية صور.

وقال صالح محمد المخيني أحد مؤسسي الفريق: فريق صور للفنون يعمل جاهداً لخدمة المجتمع بالعطاء الفني ولصقل مواهب أعضائه ومنتسبيه، كما نسعى دائماً لإبراز التاريخ والتراث العماني عبر الفن، مؤكداً أن هذا العمل ليس جديدا على فريق صور، وهو أحد الخدمات التي يقدمها للمجتمع، حيث قام بإعادة تأهيل مجموعة من الدوارات وكورنيش شاطئ البر وتجميل بعض الفصول في المدارس. 

وقال الرسام محمد الغيلاني يهدف فريق صور للفنون منذ تأسيسه في عام ٢٠١٧ إلى ثلاث نقاط، كل نقطة لا تقل أهمية عن الأخرى، وهي اكتشاف المواهب الصاعدة وصقل المواهب وخدمة الولاية.

وفي إطار خدمة الولاية قام فريق صور للفنون بعدة مناشط تجميلية للولاية آخرها جدارية منطقة العيجة بطول ١٠٠٠ متر بدعم من لجنة الشؤون البلدية، مستخدمين الفن الحروفي لإبراز الهوية العربية للسيّاح الأجانب بألوان زاهية معاصرة.

وأشار الفنان عبدالله الصائغ إلى أنَّ مدينة صور الجميلة العريقة هي مدينته ويحاول الترويج لها قدر الإمكان، لجذب السياح والزوار، مبيناً محاولتهم إنعاش المدينة وجعلها أكثر جذباً، مناشداً الجميع التعاون في التسويق للأماكن السياحية بالمدينة.

 

 

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