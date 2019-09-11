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إصابات في حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:26 م بتوقيت مسقط

إصابات في حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر

 

مسقط - الرؤية

نوهت شرطة عمان السلطانية إلى  وقوع حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر واصطدامها بمركبة أخرى مع وجود مصابين وتوقف المسار المتجه إلى العامرات ، يرجى الإنتباه.

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