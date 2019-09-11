إصابات في حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر

مسقط - الرؤية

نوهت شرطة عمان السلطانية إلى وقوع حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر واصطدامها بمركبة أخرى مع وجود مصابين وتوقف المسار المتجه إلى العامرات ، يرجى الإنتباه.