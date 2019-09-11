إصابات في حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر

مسقط - الرؤية
نوهت شرطة عمان السلطانية إلى وقوع حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر واصطدامها بمركبة أخرى مع وجود مصابين وتوقف المسار المتجه إلى العامرات ، يرجى الإنتباه.
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 05:26 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
نوهت شرطة عمان السلطانية إلى وقوع حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر واصطدامها بمركبة أخرى مع وجود مصابين وتوقف المسار المتجه إلى العامرات ، يرجى الإنتباه.
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