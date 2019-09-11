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إنقاذ 7 أشخاص بعد غرق قاربهم في بحر الأشخرة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 12:51 م بتوقيت مسقط

إنقاذ 7 أشخاص بعد غرق قاربهم في بحر الأشخرة

صور - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن عدد من الصيادين تمكنوا من إنقاذ عد 7 أشخاص غير عمانيين بعد غرق قاربهم في البحر في نيابة الأشخرة، وبالتعاون مع رجال الهيئة تم نقلهم إلى مركز الشرطة المختص لإستكمال باقي الإجراءات.

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