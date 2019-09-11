جلالة السلطان يتلقى شكر رئيس قبرص وكرواتيا

مسقط - العمانية

تلقَّى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- برقيَّة شكر جوابية من فخامة نيكوس انستاسيديس رئيس جمهورية قبرص؛ ردًّا على برقية جلالته المعزية له في وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس.. ضمَّنها فخامته شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تعازي جلالته ومواساته الصادقة.

كما تلقَّى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة شكر جوابية من فخامة الرئيسة كوليندا كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة لها بمناسبة العيد الوطني لبلادها.. أعربتْ فخامتها من خلالها عن خالص شكرها وتقديرها لتلقي برقية جلالته، وما تضمَّنته من تهانٍ طيبة لها ولشعب بلادها الصديق.