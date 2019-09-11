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نفط عمان يرتفع إلى 61.58 دولار.. ولا خطط بديلة عن "أوبك بلس"

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

نفط عمان يرتفع إلى 61.58 دولار.. ولا خطط بديلة عن "أوبك بلس"

 

الرؤية - الوكالات

بَلَغ سعرُ نفط عُمان -تسليم شهر نوفمبر المقبل- 61.58 دولار، بعدما ارتفع 69 سنتا في تداولات بورصة دبي للطاقة، أمس.

وارتفعتْ العقودُ الآجلة للنفط إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع بفضل توقعات بأنَّ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها سيتفقون على تمديد تخفيضات إنتاج الخام لدعم الأسعار. وكان برنت مرتفعا 1.01 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 63.60 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1.2 بالمئة مسجلة 58.55 دولار للبرميل.

لكنَّ الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو، قال إنَّه لا توجد حتى الآن خطط بديلة لاتفاق "أوبك بلس". وأضاف باركندو -في بيان- أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك بلس، ملتزمون بأخذ القرارات الضرورية بما يكفل استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد والعضو القديم بوفد المملكة إلى أوبك، إن سياسة الرياض لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا سيستمر. وأضاف أن تحالف "أوبك بلس"، الذي يضم منتجين من خارج أوبك مثل روسيا، سيظل قائما لفترة طويلة.

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