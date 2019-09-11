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الرواحي يستعرض التعاون بمجالات الرقابة مع نائب رئيس معهد المحاسبين بالهند

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

الرواحي يستعرض التعاون بمجالات الرقابة مع نائب رئيس معهد المحاسبين بالهند

 

مسقط - الرؤية

التقى سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بمكتبه في مقر الجهاز بمنطقة البستان أتول جوبتا كومار نائب رئيس معهد المحاسبين القانونيين بالهند والوفد المرافق له، بحضور عدد من المختصين بالجهاز.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجهاز ومعهد المحاسبين القانونيين الهندي؛ حيث جرى استعراض مجالات التدريب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، ورقابة تقنية المعلومات وتحليل المخاطر، وصولا إلى تحديد الأهمية النسبية وفق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي التي يتوافق مع الحرص الذي يوليه الجهاز في بناء الكفايات الوظيفية لمنتسبيه لمواكبة كافة المستجدات المعرفية ذات الصلة بالعمل الرقابي.

ويعد معهد المحاسبين القانونيين الهندي الذي تأسس في عام 1949 ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم؛ حيث يضم أكثر من 250000 عضو، ويسهم بدور بارز وفاعل في التعريف بالكثير من القضايا الحديثة المتصلة بالمجال المالي وتأثيراتها، وذلك من خلال الحلقات النقاشية، والبرامج الإرشادية، والمؤتمرات التي ينفذها حول موضوعات مختلفة كالأمن السيبراني، والتكنولوجيات المحاسبية المستجدة، وضريبة القيمة المحلية المُضافة.

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